Nicht der dickste, nein der flickste Dominostein hat sich vorgestern selbst in Bewegung gesetzt und droht nun die halbe Liga zum Einsturz zu bringen. Das muss man zumindest befürchten, wenn man die Sonntagstalks verfolgt hat, in denen sich die Experten im Studio noch exklusive Informationen vom Kollegen vor Ort holen. Am Ende allerdings wurde da doch sehr im Trüben gefischt, vermutet, interpretiert, geblubbert - wie jeden Sonntag.

Was ich weiß sind zwei Dinge! Erstens kann ich das alles nicht mehr ernst nehmen, weil man, wenn man einigermaßen ausgeleuchtet ist im Dachgeschoss mit 5 von 10 Vermutungen nun mal richtig liegt und Zweitens weiß ich, dass mich die Einfallslosigkeit der Topclubs wirklich langsam nervt. Statt selbst zu entwickeln, wird nur noch geschaut, wer funktioniert wo wie gut und dann ist Geld der ultimative Lockstoff weil Bundesligatrainer nun mal eine prekäre Anstellung ist – zumindest was die Beschäftigungsdauer betrifft. Im Falle von Julian N. aus Landsberg am L. habe ich eine Hoffnung. Der Julian hat ganz zu Beginn seiner Leipzig Zeit mal gesagt, er liebt es Projekte zu beenden. Er hat noch viel Karrierezeit in der Sanduhr für die ganz großen Clubs und er wird immer auf das Timing achten, den Schritt gehen der angemessen ist, der im Karriereplan steht.