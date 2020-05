Die Bundesliga-Analyse der HHL umfasst angeblich 330 Seiten, veröffentlicht wurde aber nur eine Präsentation mit 25 Folien. Eingeflossen in die Analyse sind die wirtschaftlichen Kennzahlen, aber auch der sportliche Erfolg, die Qualität des Managements und die Jugendarbeit. In dieser Form ist die Studie einmalig, weshalb die Ergebnisse auch nicht verglichen werden können.

Wer in der Analyse wirtschaftliche Zahlen aus den Vereinsbilanzen erwartet, wird enttäuscht. Deshalb kann auch nicht genau nachvollzogen werden, welche Gründe genau die Vereine in die wirtschaftliche Schieflage gebracht wird. Kritik am kaufmännischen Verhalten der Krisenklubs, formuliert die Studie nicht explizit.

Bei den Handlungsempfehlungen, die die Studie liefert, wird die Bedeutung der Nachwuchsarbeit herausgehoben. Sie müsse künftig ein "Kernelement" der Klubs werden. Dann kann man auch unabhängiger von den Entwicklungen am internationalen Transfermarkt werden. Denn Einschnitte werden durch die Corona-Pandemie auch den Fußball erreichen. "Nur wenige Klubs werden noch in der Lage sein, hohe Ablösesummen zu zahlen", glaubt Zülch. Auch bei den Gehältern müsse es Veränderungen geben, allerdings würde das wohl "der Markt regeln".

Das Fazit der Studie lautet: Die Bundesliga muss sich neu ausrichten, dann sei die Perspektive gar nicht so schlecht. Denn im Vergleich mit den vier anderen europäischen Top-Ligen steht die Bundesliga laut der Studie am besten da. Die wirtschaftliche Situation sei solide, die Fernseheinnahmen machen im Vergleich den niedrigsten Anteil am Gesamtumsatz aus, die Gehälter sind im Verhältnis zum Umsatz deutlich niedriger, als in England, Spanien, Italien oder Frankreich. Der Ausblick der Studie ist positiv: Die Bundesliga könnte sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen.