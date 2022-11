Wolfsburgs Rekordspieler Maximilian Arnold würde den VfL für kaum einen anderen Verein verlassen. Bei einem Klub würde der Kapitän der Niedersachsen aber ins Grübeln kommen. "Ich habe immer noch den Traum, mal für Dynamo Dresden zu kicken. Aber ich weiß nicht, wenn ich da mit 34 hinkomme, ob ich noch so eine große Hilfe bin", sagte Arnold in einem Interview der Wolfsburger Nachrichten.

Arnold, der am Samstag bei der Partie in Hoffenheim sein 300. Bundesligaspiel im Wolfsburger Trikot absolvieren wird, ist im sächsischen Riesa geboren und war von 2006 an im Dynamo-Nachwuchs aktiv, ehe die Niedersachsen 2009 den damals 15-Jährigen in ihr Leistungszentrum lockten.