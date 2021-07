Für Philipp Hosiner wird es ein Wiedersehen mit seinem alten Klub. Der 32-Jährige bestritt einst 47 Spiele bei den Eisernen und war in der Vorsaison mit zehn Toren maßgeblich am Aufstieg der Dresdner beteiligt. Ob er aber spielt, ist noch offen. Hosiner plagte zuletzt ein Magen-Darm-Infekt. Auf der anderen Seite sehen die Sachsen mit Julius Kade einen ihrer Aufstiegshelden wieder. Der 22-Jährige wurde nach einem Jahr von Union Berlin per Rückkaufoption zurück in die Hauptstadt geholt.

Wiedersehen mit Dynamo Dresden für Julius Kade (li.) Bildrechte: imago images/Nordphoto