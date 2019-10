Eduard Geyer

Er war robuster Abwehrspieler, kam in seiner Zeit bei Dynamo Dresden auf 113 Einsätze. Höhepunkte waren sicher die Europacup-Spiele gegen den FC Bayern München, wo er im Rückspiel in Dresden am flinken Ulli Hoeneß verzweifelte. Ab 1975 übernahm er das Traineramt, zunächst im Nachwuchs der Schwarz-Gelben. Ein Wendepunkt wurde das Jahr 1986, als das Trainerduo Klaus Sammer und Dieter Riedel abgelöst und Geyer als Cheftrainer installiert wurde. Zweimal holte er mit Dynamo 1989 den DDR-Meistertitel, löste damit den verhassten BFC Dynamo (zuvor zehn Titel in Folge ab). Bildrechte: imago/Fred Joch

Würdigung von Dynamo-Präsident

"Eduard ‚Ede’ Geyer hat über gut zwei Jahrzehnte zunächst als Spieler und anschließend in besonderer Weise als Trainer für Dynamo Dresden gewirkt. Nach seiner aktiven Laufbahn bildete er als Übungsleiter im Nachwuchs zahlreiche Talente aus, um dann später als Cheftrainer Vereinsgeschichte zu schreiben. Durch den Gewinn der nach vielen Jahren der Abstinenz lang ersehnten Meisterschaft versetzte er mit seiner überragend spielenden Mannschaft in der Saison 1988/89 das gesamte Dynamoland in einen riesigen Freudentaumel", wird Dynamos Präsident Holger Scholze auf der Homepage des Vereins interpretiert.. Bildrechte: imago/Dehli-News

Geyer in der Lausitz unsterblich

Nach der Wende wurde es zunächst ruhig um den letzten Trainer der DDR-Nationalmannschaft. In der Bundesliga war er nicht gefragt, es zog ihn zunächst nach Ungarn, später für zwei Jahre zum FC Sachen Leipzig. Dann folgte Energie Cottbus, ein Glücksfall für beide Parteien. „Wir hatten einen Trainer, einen Co-Trainer, den Präsidenten Dieter Krein, Geschäftsführer Klaus Stabach und eine Sekretärin. Wir hätten alle mit aufs Mannschaftsfoto gepasst. Damals gab es keine sechs Ernährungsberater“, sagte Geyer der dpa. Von 1994 bis 2004 drückte Geyer in der Lausitz seinen Stempel auf, schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga und 200 den Sprung in die 1. Bundesliga. Da wirkt bis heute nach. "Was Cottbus heute ist, haben wir erschaffen. Wir haben Fußball hoffähig gemacht und den Leuten in einer wirtschaftlich schwierigen Region Freude bereitet und Selbstverständnis gebracht." Bildrechte: imago/Contrast

Streit um Stasi-Tätigkeit

So unbestritten die Verdienste Geyers sind, so umstritten ist auch seine Rolle als Informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit. 1971 verpflichtete sich Geyer zur inoffiziellen Mitarbeit. Als IM „Jahn“ lieferte er jahrelang Berichte über die Mannschaft, äußerte sich nach der Abberufung des Trainerduos Klaus Sammer/Dieter Riedel abfällig über die politische Einstellung beider. Mit seiner Stasi-Mitarbeit wurde Geyer nach der Wende mehrfach konfrontiert, zuletzt im Streit um seinen Status als Ehrenspielführer.