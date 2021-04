Gespielt werden soll mit insgesamt 20 Mannschaften in zwei Zehnergruppen. Irgendwann geht es mit einem Viertelfinale weiter. Madrids Präsident Florentino Perez, der Vorstandsvorsitzende, sagt: "Wir werden den Fußball auf jedem Level nach vorm bringen und ihn zu seinem rechtmäßigen Platz in der Welt verhelfen."



Eine Phrase, der Plan an sich ist widerlich. Denn in der Realität wollen sich Perez und Gefolge sich endgültig aus dem Wettbewerb verabschieden. Schon jetzt sind die Großen durch die Einnahmen aus der Champions League national nicht mehr einzuholen. In den 3 Ligen – Italien, England, Spanien – gab es in den letzten 20 Jahren nur zwei Meister, die nicht zu den genannten 12 gehörten: 2004 der FC Valencia, 2016 Leicester City. Nun sollen in der Super League durch die US-amerikanischen Investmentbank JP Morgan 3,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Es ist eine neue Geschichte vom Teufel und dem Haufen.

Florentino Perez Bildrechte: IMAGO / agefotostock