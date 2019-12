Nun also doch der Trainerwechsel: Nach dem jungen Daniel Meyer bei Erzgebirge Aue im August hat es vergangene Woche auch den jungen Cristian Fiel in Dresden erwischt. Ich hatte mir gewünscht, dass die Entscheidung, Cristian Fiel von seinem Amt zu entbinden und Heiko Scholz als Interimstrainer zu verpflichten, bei der Mannschaft die entsprechende Reaktion auslöst und Früchte in Form von dringend benötigten drei Punkten trägt. Doch leider Fehlanzeige.

Dynamo Dresden hatte sich vergangene Woche von Cheftrainer Cristian Fiel getrennt. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Man brauche Erfolg und wie der Fußball dabei aussieht, sei dann erstmal zweitrangig, er müsse zweckmäßig sein, hatte der Interimstrainer unter der Woche betont. Damit liegt er richtig, doch auch Heiko Scholz musste nachher zugeben, dass die Schwarz-Gelben gegen den SV Sandhausen immer dann zu Chancen kam, wenn sie Fußball gespielt haben. Laufen und kämpfen sind elementar im Fußball - da spielt es keine Rolle, ob Walerij Lobanowskyi auf der Bank sitzt oder Pep Guardiola an der Linie gestikuliert.



Irgendwie dreht man sich im Kreis. In der laufenden Zweitliga-Saison hatte Dynamo sowohl in Karlsruhe, Bochum, Aue, beim HSV als nun auch gegen Sandhausen geführt und allein aus diesen fünf Partien blieben lediglich zwei Punkte übrig. Der SGD fehlt es, als Mannschaft giftig und mit Verstand zu verteidigen. Der neue Cheftrainer, wie auch immer er heißen mag, wird diese Baustelle in Angriff nehmen müssen.