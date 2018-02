RB-Trainer Ralph Hasenhüttl änderte seine Meinung über das Montagsspiel. Bildrechte: Picture Point

RB-Coach Ralph Hasenhüttl sagte unter der Woche der "Sport-Bild": "Für uns liegt das Spiel zwischen den beiden Partien gegen Neapel. Ich hätte lieber am Sonntag gespielt, um mehr Zeit vor dem Rückspiel zu haben." Am Sonntag, nach dem klaren 3:1 in der Europa League bei der B-Elf des SSC Neapel, sah das der Österreicher dann anders: "Wir sind nicht traurig darüber, dass wir noch einen Tag länger Zeit haben, nachdem wir aus Neapel zurückreisen mussten." Die öffentliche Kritik vieler Fans, die für Montag große Proteste gegen die Zerstückelung des Spieltages planen, versteht Hasenhüttl dagegen nur bedingt: "In Leipzig ist es noch nicht so lange her, dass man montags gespielt hat, und in Frankfurt sind die Zweitligazeiten ja auch noch nicht so lange her."