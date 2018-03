Der Kampf um die Champions-League-Plätze ist knallhart. RB Leipzig tritt derzeit in der 1. Bundesliga auf der Stelle und hat nun den nächsten Brocken vor der Nase. Mit Borussia Dortmund gastiert am Samstag der derzeitige Tabellen-Zweite in der Leipziger Arena (18:30 Uhr/live beim Nachrichtenradio MDR Aktuell).