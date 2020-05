Profis, Trainer- und Betreuerstab wurden daraufhin bis vorerst kommenden Donnerstag (7. Mai) in häusliche Quarantäne geschickt. Der Verein habe das zuständige Gesundheitsamt "umfassend informiert". Das Ergebnis ergab sich laut FCE-Angaben aus der zweiten Testreihe. Die am vergangenen Donnerstag genommenen ersten Proben waren noch alle negativ geblieben.



Bereits am Montag (4. Mai) hatte Aues Liga-Konkurrent Dynamo Dresden einen Corona-Diagnose veröffentlicht. Bei den Schwarz-Gelben ist ein Spieler betroffen, der aktuell symptomfrei sei, schrieben die Schwarz-Gelben in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch (6. Mai) will die Bundesregierung entscheiden, ob die Saison der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Fans in den Stadien fortgesetzt werden darf.