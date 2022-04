Zudem standen zwischenzeitlich auch Nationalspieler Jonathan Tah und Ex-RBL-Angreifer Patrik Schick nicht zur Verfügung. Ganz frisch ist die Verletzung von Rechtsaußen Karim Bellarabi. Umso beeindruckender, dass das Seoane-Team bereits jetzt 52 Punkte gesammelt hat und damit genauso viel wie in der Vorsaison, als Leverkusen es in die Champions League schaffte. Beeindruckend zudem die Abwehrstärke: In den letzten sechs Partien gab es nur drei Gegentore. Und: Von den letzten neun Bundesliga-Heimspielen verlor die "Werkself" nur eins.

Die Leipziger Rasenballer sind das Bundesliga-Team der Stunde. RB führt die Rückrundentabelle an, hat seit Januar erst ein Spiel verloren. Leipzig ist wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen, davon ich acht Bundesliga-Spielen in Serie. Die vergangenen vier Auswärtsspiele gewann wurden allesamt gewonnen. Die Leipziger sind unter Neu-Trainer Domenico Tedesco in der Abwehr deutlich gefestigter – wie bei Leverkusen gab es in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen nur drei Gegentore. Und auch der Angriff läuft besser als in der Hinrunde: Christopher Nkunku, André Silva und Co. erzielten in der Rückrunde 34 Tore – auch das ist Liga-Bestwert.