Mit dem VfB Stuttgart geht es für RB gegen einen richtigen Lieblingsgegner. Sieben Siege und ein Remis gab es. Die Tordifferenz spricht auch Bände: 15:1. Das einzige VfB-Tor gelang Steven Zuber per Foulelfmeter in der Saison 2018/2019. In der vergangenen Saison gewann Leipzig am 2. Spieltag noch unter Jesse Marsch 4:0 und dann in der Rückrunde unter Domenico Tedesco 2:0. Damit knackte man den Auswärtsfluch, der in ersten Saisonhälfte auf dem Klub lag.