Fürth: Zu Hause sechs Spiele ungeschlagen

Mit Aufstiegstrainer Stefan Leitl hat sich Fürth zuletzt stabilisiert. Bildrechte: imago images/Laci Perenyi Die "Kleeblätter" haben zuletzt sechs Heimspiele in Serie nicht verloren. Die letzte Niederlage datiert von November 2021. Den Abstieg wird das Team von SpVgg-Trainer Stefan Leitl wohl nicht verhindern können, als Tabellenletzter hat der Aufsteiger neun Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. Doch zumindest zu Hause präsentierte sich die Spielvereinigung zuletzt stabilisiert, kassierte in den letzten sechs Heimspielen nur drei Gegentore.

RB Leipzig: Nur eine Niederlage in diesem Jahr

Wie Fürth zu Hause hat RB Leipzig zuletzt auswärts zugelegt. Von den letzten fünf Auswärtsspielen verloren die Rasenballsportler nur eins – und zwar bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München. Mit Trainer Domenico Tedesco haben die Leipziger in die Erfolgsspur zurückgefunden, in den vergangenen acht Spielen gelangen sechs Siege und ein Remis. Der Schlüssel für den Erfolg liegt auch hier in der Defensive: In insgesamt elf Spielen unter Tedesco kassierte RB im Schnitt nur ein Gegentor, erzielte dafür 26 Treffer. Zudem gelangen unter dem neuen Trainer die drei einzigen Siege in dieser Saison.

Chancenverwertung mit Luft nach oben

Warum Fürth abgeschlagener Letzter der Bundesliga-Tabelle ist und RB Leipzig weiter um die Champions League bangen muss, hängt auch mit der Chancenverwertung beider Teams zusammen. Nach dem so genannten Expected-Goals-Wert, also den erwartbaren Toren nach Qualität der Chancen, würden die Leipziger aktuell Bundesliga-Zweiter sein. Für Fürther würden als Tabellenvorletzter nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz stehen

Fürth vs. Leipzig: Finanzielle Größenunterschiede

Der Klassenunterschied der Tabelle – Führt ist Letzter, RB Bundesliga-Fünfter – zeigt sich auch bei den finanziellen Möglichkeiten beider Klubs. Nach den Marktwertschätzungen von transfermarkt.de sind die Franken mit einem Gesamtmarktwert ihrer Spieler von 29,80 Millionen Euro abgeschlagenes Schlusslicht. Der Leipziger Kader ist mit geschätzt 454 Millionen Euro mehr als zehnmal so viel wert.

Die bisherige Bilanz: Kein Fürther Sieg

Fünfmal spielten Leipzig und Fürth bisher gegeneinander, viermal in der 2. Bundesliga und einmal in der Bundesliga. Das beste Ergebnis aus Fürther Sicht gab es im August 2015 beim 2:2 in Leipzig. Alle anderen Spiele gewann RB, mit einer Tordifferenz von insgesamt 11:4 Toren.

Das Hinspiel

Im Hinspiel im Oktober in Leipzig sah es nach 45 Minuten nach einer Blamage für RBL aus. Der Aufsteiger führte zur Pause nach einem Elfmeter 1:0. Nach der Pause brannten die Leipziger, damals noch unter Trainer Jesse Marsch, aber ein Feuerwerk ab. Nach 10:1 Torschüssen und Jokertoren von Yussuf Poulsen, Dominik Szoboszlai sowie Hugo Novoa gewann RBL noch 4:1.

Leipzig mag Aufsteiger

In den fünfeinhalb Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit spielte RB Leipzig bisher 22 Mal gegen Zweitliga-Aufsteiger – und hat in diesen Spielen noch nie verloren. Von den 22 Partien gegen Aufsteiger gewann RBL 19 und holte drei Remis. Die bisher drei Spiele dieser Saison gegen Bochum und Fürth wurden allesamt gewonnen.

Kampl trug das Kleeblatt-Trikot

Personell gibt es kaum Überschneidungen zwischen beiden Teams. Nur Kevin Kampl trug schon mal das Trikot der Fürther: Von August bis Dezember 2010 spielte der damals 20-jährige Slowene in der 2. Liga in Fürth. Unter Coach Mike Büskens. In 15 Spielen kam er aber nur zu einem Sieben-Minuten-Kurzeinsatz gegen Erzgebirge Aue. So zog es ihn in der Winterpause zurück zu Bayer Leverkusen, wo ihm aber nach einer weiteren frustrierenden Halbserie der Durchbruch erst in der Saison 2011/12 gelang. Szene aus dem Oktober 2010: Kampl im Einsatz gegen Erzgebirge Aue Bildrechte: imago/Schreyer

Sohn der FCM-Legende Seguin spiel in Fürth