Praktisch genauso sieht es in Sachsen-Anhalt aus: Auch hier brauchen Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauer ein Hygienekonzept. Das war schon bei der siebten Verordnung so, die achte ging heute (16.09.2020) heraus. In Sachsen-Anhalt ist offiziell das Sozial- und Arbeitsministerium für Corona zuständig. Es muss für das Konzept ebenso sein Okay geben wie das für den Sport zuständige Innenministerium und das örtliche Gesundheitsamt. Auch Andreas Pinkert, stellvertretender Pressesprecher des Sozialministeriums, betont: "Die Übereinkunft der Ministerpräsidenten hat für unser Ministerium empfehlenden Charakter." So darf beispielsweise das Drittliga-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC am Sonntag (14:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) vor bis zu 7.500 Zuschauern stattfinden. Das wären rund 25 Prozent. Der SC Magdeburg hofft auf 2.000 Fans zum ersten Bundesliga-Heimspiel im Oktober gegen den Bergischen HC und nicht nur 1.300 wie nach der 20-Prozent-Vorgabe. Auch der Hallesche FC will mehr als ein Fünftel der Plätze im Erdgas-Sportpark besetzen können.

Beim Pokalspiel des FCM gegen Darmstadt waren 5.000 Zuschauer in der MDCC-Arena Bildrechte: imago images/Christian Schroedter