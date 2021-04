Das sieht auch Lange so und findet die Aussagen der Präsidenten von UEFA und DFB "einfach nur lächerlich". "Das ganze Schauspiel war absurd. Wer wird gegen die Super League opponiert, gleichzeitig richtig man die Super League in der Light-Version ein. Alles, was an Glaubwürdigkeit vorhanden war, ist verlorengegangen." Ähnlich argumentiert Robert Pohl von "Unsere Kurve": Die letzte Woche habe gezeigt, dass der Fußball kaputt ist. Die großen Vereine in Europa hätten andere Interessen, Geld stehe im Vordergrund, nicht der sportliche Wettbewerb.