Der Dachverband der Fanhilfen hat am Dienstag (11.02.2015), wenige Tage vor der Bundestagswahl am 23. Februar, in einem langen Forderungskatalog von der Politik eine Stärkung der Rechte von Fußballanhängern in Deutschland verlangt. Man erwarte von der neuen Bundesregierung, dass die Missstände behoben werden, hieß es in einer Presseerklärung.