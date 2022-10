Am Ende eines aufregenden Pokalabends am Mittwoch hielt sich die Enttäuschung bei den ausgeschiedenen Beteiligten vom FC Augsburg in Grenzen. Zwar war der FCA dem Rekordmeister Bayern München nach rasanten 90 Minuten ergebnistechnisch deutlich mit 2:5 unterlegen, aber "die Bayern mussten bis an ihre Grenzen gehen, dass sie uns heute bezwingen", befand Angreifer Florian Niederlechner.