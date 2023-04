Das könnte auch am Präsidenten-Wechsel bem FCA im Herbst 2022 von Klaus Hofmann zu Markus Krapf liegen. Inzwischen nutzen die Augsburger auf ihrer Homepage sogar das RB-Logo und nennen den Rivalen nicht mehr nur Leipzig. Hier ein paar "Vorkommnisse" aus der Zeit, als es noch wild zuging:

September 2017: Eine Selbstbefriedigungs-Geste von FCA-Kapitän Daniel Baier in Richtung RB-Coach Ralph Hasenhüttl sorgt für Tumulte auf dem Platz. Baier wird aus der RB-Kabine geworfen, wo er sich angeblich entschuldigen wollte. Vom DFB wird er später gesperrt. Eine Entschuldigung nimmt Hasenhüttl erst Tage später an, was Augsburgs Vereinsführung wiederum öffentlich beklagt.