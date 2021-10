FCC-Coach Anne Pochert bracht zur zweiten Halbzeit mit Adrijana Mori und Anna Weiß frische Kräfte, am Gesamteindruck änderte sich aber wenig, der SC Freiburg blieb unverändert am Drücker, der FCC mit teilweise katastrophalen individuellen Fehlern in der Defensive.

In der 53. Minute schlugen die Frauen aus Süddeutschland nochmal zu. Kayikci spielte einen überragenden Chip-Pass an den Fünfmeterraum, Ereleta Memeti nahm die Kugel stark an und vollendete in die Maschen (53.). Für den Schlusspunkt sorgte dann Janina Minge mit ihrem Kopfballtreffer zum 1:5-Endstand aus Sicht der Gastgeberinnen.