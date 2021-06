Die 21-jährige Schumacher kommt von Wolfsburg II, wo sie in der 2. Bundesliga Nord in den vergangenen drei Jahren zu 50 Einsätzen kam. Offensivspielerin Schumacher lernte in Mecklenburg kicken, spielte beim 1. FC Neubrandenburg U17-Bundesliga und Regionalliga. Seit 2018 gehörte sie zum Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg.

Jena-Trainerin Anne Pochert freut sich auf den dritten Neuzugang der neuen Saison: "Wir sind sehr froh, dass sich Rita für uns entschieden hat", wird Pochert in der Vereinsmitteilung zitiert. "Sie hat in Wolfsburg eine sehr gute Ausbildung genossen und ist offensiv variabel einsetzbar. Mit ihren Fähigkeiten passt sie hervorragend in unser System. Ich denke, wir werden viel Freude an ihr haben."