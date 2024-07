Am kommenden Montag (08. Juli 2024) starten die Fußballerinnen des FCC mit El-Sherif in die Saisonvorbereitung. Bisher sind vier Testspiele und ein Trainingslager geplant. Am 20. Juli empfängt der FCC den VfL Wolfsburg. Am 4. August geht es gegen den Hamburger SV, am 10. August gegen den 1. FC Nürnberg. Für den 17. August ist ein Test gegen Eintracht Frankfurt II angesetzt.