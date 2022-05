Fußball | Bundesliga Höchste Saisonniederlage: FCC-Frauen unterliegen Meister VfL Wolfsburg

21. Spieltag

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben in ihrem zunächst letzten Bundesliga-Heimspiel eine Schlappe gegen den VfL Wolfsburg erlebt. Das Schlusslicht unterlag am Sonntag (08.05.2022) dem Spitzenreiter mit 1:10 (0:5). Damit sicherte sich der von Tommy Stroot trainierte VfL seinen siebten Meistertitel und zog gleich mit Frankfurt. Für die Thüringerinnen war es hingegen die höchste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison.