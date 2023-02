Vor 49.200 Zuschauern in Köln-Müngersdorf hatte Timo Werner nach einem Vertikalpass die erste große Chance für RB, sein Flachschuss ging aber knapp am Tor vorbei (3.). Ansonsten wurden die favorisierten Gäste von Beginn an unter Druck gesetzt, wie erwartet liefen die Kölner hoch an und stellten die Leipziger vor Probleme. Somit wurde es auch im RB-Strafraum immer wieder gefährlich: Henrichs klärte vor Florian Kainz, Gvardiol blockte einen Schuss.