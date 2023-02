Über "diese Serie" will Marco Rose eigentlich nicht mehr reden. Und dennoch wird der Trainer von RB Leipzig immer wieder darauf angesprochen, nun auch vor dem Bundesliga-Spiel seiner Mannschaft beim 1. FC Köln am Samstag (Anstoß: 15 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Elf Ligaspiele in Folge hat RB nicht verloren, davon acht gewonnen. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 17 Partien, in denen die Leipziger keine einzige Niederlage kassierten. Ein weiteres Spiel ohne Niederlage und RB hätte seinen eigenen Rekord als Bundesligist eingestellt.