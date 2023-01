Leipzig ließ Schalke von Beginn an keinen Raum zu Entfaltung. Schalke, das am Wochenende bei Eintracht Frankfurt noch mit aggressivem Pressing und leidenschaftlichem Spiel überzeugen konnte, lief die ersten 45. Minuten nur hinterher. Angetrieben von Dani Olmo machte Pokalsieger RB Leipzig das Spiel.

Die eklatanten Lücken in der S04-Abwehr bestrafte RB zeitig: Nach sieben Minuten traf Andre Silva aus 16 Metern ins linke untere Eck, kurz darauf erhöhte Benjamin Henrichs per Schlenzer (15.). RB überspielte das Mittelfeld spielend leicht und agierte teilweise wie in einem Trainingsspiel. Erneut Silva per Abstauber (44.) und Timo Werner, der in Schalke von Beginn an ran durfte (45.) erhöhten auf 4:0.