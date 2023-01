Zu Gast beim Tabellenletzten: RB Leipzig muss am Dienstagabend zu Schalke 04. Beide Klubs trennen in diesen Tagen Welten. Die Leipziger sind mit 29 Punkten und Platz fünf auf Champions-League-Kurs. Schalke sammelte in 16 Spielen erst neun Punkte, ist abgeschlagenes Schlusslicht. RB trotzte am Freitagabend dem großen FC Bayern ein 1:1 ab – Schalke wurde bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 geschlagen.