Wann die Bundesliga wieder starten kann, so Seifert, ist Sache der Politik. "Der Spieltrieb ist bis 30. April ausgesetzt. Wir haben mehrere Spielplanoptionen. Es ist nicht realistisch, am ersten Mai-Wochenende zu starten. Wir wären am 9. Mai bereit." Dass wieder gespielt werden kann, sei für einige Klubs die wirtschaftliche Rettung. "Es ist die einzige Möglichkeit, die 1. und 2. Bundesliga so am Leben zu erhalten, wie wir sie kennen.“ Seitens der Klubs seien keine Bedenken geäußert worden, schon im Mai zu starten. Ziel sei außerdem, möglichst bis 30. Juni die Saison zu Ende zu spielen. "Das streben wir an. Sollte in den Juli hinein gespielt werden, wäre das auch möglich. Das ist auch mit den Medienpartnern so vertraglich geregelt", so Seifert. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am 30. April, dann könnte eine Entscheidung fallen, ob und wann gespielt werden kann.