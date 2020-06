Abgestiegen, aber den ersten Punkt seit dem Restart gesichert: Die Fußballerinnen des USV Jena werden in der kommenden Saison unter neuem Namen – FC Carl Zeiss – eine Liga tiefer an den Start gehen. Nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen können die Thüringerinnen den Sprung ans rettende Ufer nicht mehr schaffen.

Das war angesichts der bisher zwei Unentschieden in der laufenden Saison ohnehin illusorisch. Gegen Bayer aber zeigte das Team von Trainer Christopher Heck eine Energieleistung und stemmte sich mit aller Macht gegen eine Niederlage. Zwar hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel und auch die mit Abstand größeren Torchancen, doch Jena hatte vor allem Inga Schuldt. Die Torfrau hielt, was zu halten war, wuchs zudem in der 76. Minute über sich hinaus, als sei einen Elfmeter von Merle Barth parierte.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hat sich dank eines 2:0-Erfolges gegen den SC Freiburg bereits am drittletzten Spieltag der Bundesliga den Meistertitel gesichert. "Der vierte Meistertitel in Folge ist ein toller Erfolg, der einmal mehr beweist, was möglich ist, wenn Lizenzvereine sich auch im Frauenfußball engagieren", gratulierte DFB-Präsident Fritz Keller dem alten und neuen Titelträger. In dieser Spielzeit sind die Wölfinnen noch ungeschlagen und haben bis auf eine Partie alle Spiele gewonnen. Der Meisterschaft soll am 4. Juli auch der erneute DFB-Pokaltriumph folgen: Dann bestreiten die Wolfsburgerinnen in Köln das Finale gegen die SGS Essen.