Es herrscht Saure-Gurken-Zeit für Fußballfans. Beim eigenen Herzensklub ruht selbst der Trainingsbetrieb. Und es ist nicht einmal möglich, dem ungeliebten Rivalen beim Verlieren zuzusehen. Der Grund: In der Bundesliga und 2. Liga ruht der Ball aufgrund der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April. In den unteren Ligen sieht es keinen Deut besser aus.

Das RBL-Duo bilden eSports-Profi Cihan Yasarlar und Verteidiger Nordi Mukiele. Bildrechte: imago images/MIS/Revierfoto

Um wenigstens etwas Ablenkung zu schaffen, hat die DFL nun die eSports "Bundesliga Home Challenge" ins Leben gerufen. Laut DFL wird in der Fußballsimulation von FIFA 20 gespielt. Dabei nehmen 26 Klubs aus den beiden höchsten deutschen Spielklassen teil und messen sich auf dem virtuellen Rasen an der PlayStation 4. Die Teams bestehen aus je zwei Mitgliedern. Dabei muss mindestens ein Player aus dem Profi-Kader des jeweiligen Klubs stammen. Die zweite Person kommt aus dem entsprechendem Verein oder dessen Umfeld.



Mit dabei sind auch zwei Klubs aus Mitteldeutschland. Für RB Leipzig gehen Rechtsverteidiger Nordi Mukiele sowie der Profi-eSportler und ehemalige Deutsche FIFA-Meister Cihan Yasarlar an den Start. RBL trifft dabei auf den Hamburger SV (Sonntag, 29. März, 16:20 Uhr) Dynamo Dresden schickt sogar gleich zwei etatmäßige Zweitliga-Profis ins Rennen: Baris Atik und Marco Terrazzino wollen ihre Zockerqualitäen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt beweisen (Samstag, 28. März, 20:20 Uhr).