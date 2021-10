Leipzigs Coach Jesse Marsch reagierte sehr verägert auf das 1:1 in Frankfurt: "Spiele in Frankfurt sind nicht einfach, aber dieses spiel hatten wir total im Griff. Wir müssen das zweite Tor machen, dann ist das Spiel entschieden. Es ist Wahnsinn, dass wir hier Punkte liegen lassen. Wir müssen sechs Tore machen. So macht es alles schwer für uns selbst. Ich habe noch nicht erlebt, dass wir ein Spiel so dominieren und uns dann selbst in den Fuß schießen. Ich hoffe, dass wir schnell lernen, die Spiele für uns selbst zu entscheiden. Es ist nicht ein Spieler oder eine Situation. Es gibt viele Dinge, wo wir nicht scharf und klar genug sind. Dann kommt Kritik am Trainer, das ist klar. Ich muss die Kritik und Schuld auf mich nehmen, wenn wir diese Siege nicht haben."