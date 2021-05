"Emil geht unseren Weg nun schon seit 2015 mit und hat maßgeblichen Anteil daran, dass wir uns seither als Top-Verein in der Bundesliga etabliert haben", erklärte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB: "Emil ist hier in Leipzig mit seinen fußballerischen Fähigkeiten gepaart mit seiner unaufgeregten Art zum Publikumsliebling geworden, dazu ist er ein wichtiger Stützpfeiler der Mannschaft und genießt große Wertschätzung im Verein."

Lange war unklar, ob der 29-Jährige in der Messestadt bleibt. Zuletzt hatte Forsberg, an dem offenbar auch der FC Everton, der FC Sevilla und die AS Rom Interesse hatten, aber seinen Wunsch nach Verlängerung signalisiert. Nun soll der neue Trainer Jesse Marsch mehrfach mit ihm telefoniert und um ihn gekämpft haben. In den Plänen des US-Amerikaners soll Forsberg demnach eine zentrale Rolle einnehmen.