Gefehlt habe schlichtweg ein Führungstreffer. "Wir hatten genügend Chancen, haben aber leider kein Tor gemacht und dann schöpft Köln Mut und Hoffnung. In der zweiten Halbzeit waren sie viel giftiger", so der Schwede, der hofft, dass seine Mannschaft am Wochenende im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eine Reaktion zeigen wird: "Man muss sehen, dass wir viel Hunger haben, um Spiele zu gewinnen."

45 Tore hat Forsberg in 208 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielt. Bildrechte: Picture Point

Hunger auf RB Leipzig hat der 29-Jährige. Er wolle auch in Zukunft in Leipzig Fußball spielen und seinen Vertrag verlängern. "Klar, ich bin seit sechs Jahren in Leipzig. Aber wir reden über Fußball. Da kann alles passieren", sagte der schwedische Nationalspieler und legte nach: "Wir haben noch keine Gespräche geführt, da mache ich mir momentan auch keine Gedanken."



Der Vertrag von Forsberg endet im Juni 2022. Will Leipzig den im Januar 2015 für knapp vier Millionen Euro aus Malmö geholten Forsberg nicht ablösefrei verlieren, müssen die Verantwortlichen in diesem Sommer mit ihm verlängern oder ihn verkaufen. Neben dem Spielmacher ist auch die Zukunft von Kapitän Marcel Sabitzer und Nationalspieler Marcel Halstenberg noch offen.