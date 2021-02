Der Rücken war es, der Engel im Alter von nur 19 Jahren zwang, seine Karriere zu beenden, bevor sie richtig angefangen hatte. Bei Chemie Leipzig spielte er damals - und er blieb in Leutzsch. Denn, so erzählt Engel in einem Geburtstags-Interview bei Chemie Leipzig, am Tag nach seiner aktiven Spieler-Laufbahn begann schon seine Trainer-Laufbahn. Bei Chemie trainierte er den Nachwuchs, unter anderem Uwe Zötzsche und Hans-Jörg Leitzke lernten bei Engel das Kicken.