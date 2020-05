Fußball | Bundesliga Freiburgs Nils Petersen und das "unfassbare Gefühl" des Re-Starts

Am vergangenen Samstag spielte Nils Petersen mit dem SC Freiburg in der leeren Leipziger Arena und entführte einen Punkt in den Breisgau. Im "SpiO"-Talk sprach er über die Geisterspiel-Atmosphäre sowie seine neue sportliche Heimat.