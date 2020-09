Henrichs freut sich vor allem auf die Rückkehr in die Bundesliga. Die gut gefüllten Stadien hatte der dreifache A-Nationalspieler in Frankreich vermisst. "Die Stimmung in Monaco war gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wir werden in Leipzig im ersten Spiel (Anm. d. Red. ca. 8.500 Fans erlaubt) mehr Zuschauer haben, als wir in Monaco im Durchschnitt hatten.“