Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen nun feststehenden Kader für die bereits angelaufene Saison präsentiert. Der Vizemeister twitterte vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München an diesem Samstag (18:30 Uhr) seinen 27-köpfigen Kader. Nach der größten Transferoffensive in der Vereinsgeschichte, allerdings gingen mit Abwehrchef Dayot Upamecano und Kapitän Marcel Sabitzer (beide Bayern München) zwei Korsettstangen, ist auch Nationalspieler Marcel Halstenberg, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, weiterhin mit dabei. Ein Wechsel zu dessen Ex-Verein Borussia Dortmund war nicht zustande gekommen. Auch die zurückgekehrte Leihgabe Marcelo Saracchi verbleibt nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss im Team. Der Außenverteidiger aus Uruguay war zuletzt an Galatasaray Istanbul ausgeliehen.