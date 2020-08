RB Leipzigs Sturm-Neuzugang Hee-Chan Hwang will nicht auf seine Rolle als Ersatz von Timo Werner reduziert werden. "Alle wissen, dass er ein guter Spieler ist. Aber ich möchte mich auf meinen Fußball konzentrieren. Ich möchte meinen Weg gehen", sagte er am Montag bei seiner Vorstellung. Der 24-Jährige war für 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg gekommen und soll die durch den Wechsel Werners zum FC Chelsea entstandene Lücke schließen.

Wegen Passproblemen und der Musterung zum Militärdienst hatte der Angreifer zuletzt noch länger in seiner Heimat Südkorea geweilt. In der Armee werde er zu einem späteren Zeitpunkt bis zum 27. Lebensjahr für einen Monat dienen müssen. Dies habe die Untersuchung ergeben, sagte Hwang. Am Montag absolvierte er seine erste Einheit mit der Mannschaft, für das Finalturnier in der Champions League in Lissabon ist er noch nicht spielberechtigt, er wird jedoch als moralische Unterstützung mit nach Portugal reisen.