Die Deutsche Fußball Liga verschafft dem Thema Nachhaltigkeit mehr Bedeutung. Ab der Saison 2023/24 müssen die 36 Erst- und Zweitligisten im Lizenzierungsverfahren erstmals auch dementsprechende Kriterien erfüllen. Für die kommende Saison 2022/23 ist zunächst eine "Pilotphase" vorgesehen. Auf der DFL-Mitgliederversammlung am Dienstag (14. Dezember) verabschiedeten die Vereinsvertreter diesbezüglich einen bereits im vergangenen August angekündigten Grundsatzbeschluss .

Noch-DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Bildrechte: imago images / Contrast

Demnach werden ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in der Satzungspräambel des Ligaverbandes verankert sowie wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien als neue Kategorie in die Lizenzierungsordnung aufgenommen. Auf den Weg gebracht worden war die Initiative von der Taskforce "Zukunft Profifußball", die in ihrem Abschlussbericht eine entsprechende Handlungsempfehlung gegeben hatte.



Die exakten Inhalte werden "basierend auf den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit" momentan von einer Arbeitsgruppe entwickelt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt "gemeinsam mit den Klubs" finalisiert und verabschiedet werden. "Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wir haben das Thema auf den Weg gebracht", sagte der scheidende DFL-Boss Christian Seifert.