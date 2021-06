Der FC Hansa Rostock, dritter Aufsteiger aus der 3. Liga, hat den Karlsruher SC im Ostsseestadion zu Gast. Am Freitag (23. Juli) eröffnen Absteiger FC Schalke 04 und der Hamburger SV die 2. Liga. Das erste Auer Heimspiel steigt in der Woche darauf gegen den FC St. Pauli. Dynamo wiederum reist am gleichen Wochenende elbabwärts zu Paulis Stadtrivale Hamburger SV.

Erst am vorletzten Spieltag der Hinrunde (10.-12. Dezember) kommt es dann zum großen Sachsenderby. Zunächst hat Erzgebirge Aue gegen die Schwarz-Gelben aus der Landeshauptstadt Heimrecht. Nicht ganz so lang müssen sich zumindest die Dynamo-Fans auf das Nordost-Aufeinandertreffen mit dem FC Hansa gedulden: Die SGD reist am am 4. Spieltag (20.-22- August) an die Küste. Erzgebirge Aue wiederum tritt am 14. Spieltag (19.-21. November) beim FCH an.