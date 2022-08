"Wir reden über kommunalen Sportstättenbau. Das heißt, Gemeinden müssen es finanzieren oder die Vereine selbst, wenn sie Eigentümer oder Erbpächter dieser Anlagen sind." Das seien finanziell große Herausforderungen, so Stahlknecht, der Verständnis hat, dass das Thema Energie in der Vergangenheit nicht im Fokus stand.

"Man konzentriert sich in erster Linie auf das Kerngeschäft und das ist der Sport. Die Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren nicht die entscheidende Rolle gespielt." Wenn darüber diskutiert wurde, dann nicht aufgrund fehlender Ressourcen, sondern aus Kostengesichtspunkten. "In den Vereinen und Kommunen wurde schon vor Jahren überlegt, wie man Kosten sparen kann, aber weniger aus der Frage der Nachhaltigkeit."

Zu viel Diskussion führe zu einer gegenteiligen Reaktion, meint der 57-Jährige. So geschehen im DFB-Pokal. Vor allen Erstrundenpartien lief ein Werbefilm vom DFB zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Dieser löste in vielen Stadien ein Pfeifkonzert aus. Fans von Bayer 04 Leverkusen beispielsweise konterten mit einem Spruchband: "1 Minute gegen Klimawandel? Viel Spaß bei 90 min Klimaanlage in Katar!" Die Fans kritisierten die Teilnahme an der Fußball-WM, wo Stadien teilweise energieintensiv heruntergekühlt werden sollen.