Noemi Gentile brachte die Gastgeberinnen im Ernst-Abbe-Sportfeld in der 51. Minute in Führung. Giovanna Hoffmann glich per Foulelfmeter aus (73.). Leipzig zeigte sich dominant, doch die Thüringerinnen kämpften verbissen und verteidigten ihren Strafraum. Zudem konnten die Jenaerinnen selbst auch Angriffe initiieren, ohne aber große Chancen herauszuspielen. Das änderte sich kurz nach Wiederanpfiff. Nelly Juckel nahm den Ball im Strafraum ungeahndet mit dem Arm mit, der Ball rollte zu Gentile, die Leipzigs Torfrau Elvira Herzog zum 1:0 tunnelte.