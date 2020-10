Zweifache Weltmeisterinnen, Vize-Weltmeisterinnen, achtfache Europameisterinnen, Olympia-Gold und dreimal Olympia-Bronze, zudem neun Siege im Europapokal - ohne die deutschen Fußball-Frauen wäre der Deutsche Fußball-Bund nicht nur um einige Trophäen und internationales Prestige ärmer. An diesem Samstag feiert der Frauenfußball unter dem DFB-Dach 50-Jähriges. Am 31. Oktober 1970 hob der Verband ein Jahre zuvor verhängtes Verbot für Frauenfußball auf. Das Verbot begründete der DFB so: "Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlichen Schaden und das Zurschaustellen verletzt Schicklichkeit und Anstand", hieß es beispielweise 1955 in einem Verbandsbeschluss.

DFB beugt sich der Realität

Für das Aufheben des Verbotes war ein gesellschaftlicher Wandel nach den liberalen 1968er Jahren mitverantwortlich. Vor allem beugte sich der DFB aber der Realität. Denn in den vergangenen Jahren hatten sich viele Frauenteams auch ohne DFB-Unterstützung gegründet. Ein eigener, vom DFB unabhängiger Verband sollte ins Leben gerufen und sogar Länderspiele veranstaltet werden. Da lenkte der Verband ein - auch wenn zu den Auflagen der ersten Tage gehörte, dass Frauen wegen ihrer "schwächeren Natur" ein halbes Jahr Winterpause machen mussten und keine Stollenschuhe tragen durften.

Sexismus in Ost und West

Während die Frauen im Westen der geteilten Republik bis 1970 also nur illegal oder halb-legal kicken durften, gab es im Osten kein Verbot. Seit Anfang der 1960er Jahre wurde offiziell gekickt, eine erste Liga gab es 1970 in Dresden. Die Anzahl der Frauenteams wuchs bis 1971 auf mehr als 150 an. Die Gleichstellung der Frau wurde in der DDR ideologisch stark gefördert - in Sachen Sexismus schlugen den DDR-Fußballfrauen aber die gleichen Stereotype wie im Westen entgegen: "Nur in Kopfballduellen ließ sich die Sorge des weiblichen Instinktes um die Frisur in kein Risiko ein, wo doch Dauerwellen ziemlich teuer sind", schrieb etwa die "Fußballwoche" in einem Bericht im Jahr 1959.

In der DDR war Frauenfußball nicht verboten - hier wird bei einem Sportfest in Jena 1971 gekickt. Bildrechte: dpa

DDR: Kein Verbot - aber auch keine Perspektive

Die Frauen in der DDR hatten noch ein anderes Problem: Frauenfußball war nicht olympisch. Und aus dem Grund wurden die Kickerinnen auch nicht gefördert - was keine Olympia-Medaillen einbringt, erhält keine Unterstützung, so die Maxime der DDR-Sportführung. Bernd Schröder, von 1971 bis 2016 fast durchgängig Coach von Turbine Potsdam und erfolgreichster Trainer im DDR-Frauenfußball, erinnerte sich später: "Unsere Sportführung hatte immer den Gedanken: Wenn wir den Frauenfußball fördern würden, der nicht olympisch ist, würde das zu Lasten anderer Frauensportarten gehen, weil Fußball sehr populär war."

1980er: Boom im Westen - Stagnation im Osten

Sport mit Video Bildrechte: MDR/DRA DDR-Frauen verlieren ihr einziges Länderspiel Saison 1989/90: DDR-Frauen verlieren ihr einziges Länderspiel mehr Während in der BRD der Frauenfußball vor allem in den 1980er Jahren Fahrt aufnahm, an Popularität gewann und 1989 im ersten live im deutschen Fernsehen übertragenen Fußballspiel der Frauen sogar das EM-Finale gewann, ging die Entwicklung im Osten deutlich langsamer voran. Einen ersten DDR-Pokal gab es erst 1987, eine Meisterschaft nach Oberliga-Vorbild erlaubte der ostdeutsche Deutsche-Fußball-Verband (DFV) erst im Wendejahr 1990. In diesem Jahr fand auch das einzige Länderspiel der kurz zuvor gegründeten DDR-Frauen-Nationalmannschaft statt. Gegen die international erfahrenen Tschechoslowakinnen unterlag die DFV-Auswahl aber deutlich 0:3.

Turbine Potsdam wird zum Weltklub

Logo Turbine Potsdam Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den erfolgreichen Sprung in die Zeit des wiedervereinigten Deutschlands schaffte aus dem Osten lediglich ein Klub: Turbine Potsdam. 1994 qualifizierten sich die Turbinen für die Bundesliga, 1997 für die eingleisige erste Liga, 2001 wurde Potsdam erstmals Vize-Meister. Und dann startete Turbine richtig durch: Sechs deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und zwei Champions-League-Triumphe folgten, 2004 und 2006 gelang sogar das Double.

Hier und jetzt: RB Leipzig und Carl Zeiss Jena mit Blick nach oben