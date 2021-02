Allerdings scheinen seine Zahlen mögliche Prämien auszuklammern. Denn Toni Kierakowitz von der Agentur "Players Factory" beschreibt ein anderes Phänomen: "Beim Grundgehalt probieren die Vereine tatsächlich gegenzusteuern, dafür werden die Verträge leistungsorientierter. Das heißt, dass sie mehr Aussichten auf Sonderzahlungen enthalten. So kann es oft dennoch auf in etwa dasselbe Jahresgehalt hinauslaufen, grundsätzlich ist also vieles gleich geblieben." Der 32-Jährige meint dabei nicht nur die klassische Startelf- oder Einsatzprämie, sondern explizite Formen für Leistungsträger. Sein Beispiel: "Wenn ein Spieler 20 Liga-Partien von Beginn an gespielt hat, bekommt er eine höhere Einmalzahlung." Den Klubs schafft das immerhin die Perspektive, dass maximale Anreize geschaffen werden, sich Stammplätze zu erkämpfen. Nur dann erhält der Spieler das gleiche Gehalt wie vor der Corona-Zeit.

Während die oberen drei Ligen also überwiegend weiter mit hohen Zahlen hantieren, ist der Fußball in der Regionalliga Nordost seit November komplett eingestellt. Wie im ersten Lockdown befinden sich die Vollprofis z.B. bei Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC in Kurzarbeit. Sie erhalten damit ohnehin stark reduzierte Bezüge. Berater Sebastian Schulze erklärt rückblickend auf Gespräche in der Sommertransferperiode: "In meinen Verhandlungen ist mir da relativ wenig Veränderung aufgefallen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Ticketeinnahmen in der Regionalliga nicht mehr ganz so relevant sind. Schließlich sind die Zuschauerzahlen in dieser Liga einfach niedriger als darüber. Das Meiste wird hier wohl über Sponsoren abgedeckt und die bleiben trotz Corona in der Regel schon an Bord."