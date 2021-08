Die bisher teils umstrittene Auslegung des Handspiels im Strafraum soll in der kommenden Fußball-Saison nicht mehr zu so vielen Diskussionen führen. Bei der Europameisterschaft sei die Auslegung des Handspiels in Anlehnung an das neue Regelwerk beispielhaft gewesen, sagte Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, nach dem Schiedsrichterlehrgang in Grassau am Chiemsee.