Seine größten sportlichen Erfolge feierte der 15-fache DDR-Nationalspieler beim FC Karl-Marx-Stadt und dem 1. FC Lok Leipzig. Für beide Klubs erzielte er in 271 Oberliga-Spielen insgesamt 95 Tore. Nach seinem Wechsel 1983 zu Lok Leipzig sorgte er vor allem in der Europacup-Saison 1983/84 für Aufsehen, als er mit fünf Treffern maßgeblich an den Triumphen über Girondins Bordeaux und Werder Bremen beteiligt war. 1986 und 1987 holte er mit Lok den FDGB-Pokal und stand mit seiner Mannschaft am 13. Mai 1987 im Europacup-Finale in Athen gegen das Starensemble von Ajax Amsterdam.

Hans Richter mit Lutz Moldt und Matthias Liebers bei Lok Leipzig im Jahre 1983. Bildrechte: IMAGO / Kicker/Eissner