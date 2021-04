Nachdem der FC Bayern München durch einen 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg der nächsten Meisterschaft noch ein Stückchen näher kam, platzte die Bombe. Hansi Flick will den Verein im Sommer verlassen, bat um die Auflösung seines bis 2023 gültigen Vertrages. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick nach dem Spiel bei "Sky". Am 3. November 2019 hatte er das Traineramt in München übernommen und in der ersten Saison den Meistertitel, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen.