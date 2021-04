"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick nach dem Spiel bei "Sky". Am 3. November 2019 hatte er das Traineramt in München übernommen und in der ersten Saison den Meistertitel, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen.



Damit wird immer wahrscheinlicher, dass der Meister-Macher im Sommer die Geschicke bei der in den letzten Jahren außer Tritt gekommenen deutschen Nationalmannschaft und die Nachfolge von Joachim Löw übernehmen wird. Das sei eine Option, so Flick. Gespräche mit dem DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe es aber noch nicht gegeben.