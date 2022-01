Für Alexander Sather ging es am 9. Januar 2022 mit dem Debüt ganz schnell: Hauptschiedsrichter Tobias Stieler hatte sich bei seinem letzten Sprint vor der Pause beim Bundesliga-Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Köln verletzt und konnte nicht weitermachen. Und so sprang der vierte Unparteiische ein. Der 35-Jährige aus Grimma pfeift sonst nur bis zur 2. Liga: "Die Halbzeitpause hätte nicht länger sein sein dürfen. Umso klarer man sich wird, umso mehr steigt natürlich die Anspannung. Ich hatte noch sieben, acht Minuten Zeit, um mich auf das Spiel vorzubereiten", erzählt er von seinem Einsatz mit historischen Ausmaßen.

Dieser begann mit flapsigen Bemerkungen der Spieler im Kabinengang: "Es herrscht natürlich Verwirrung im Kabinentrakt, die Trainer und Spieler gucken leicht befremdlich. 'Du hast eben aber anders ausgesehen und hattest auch eine andere Frisur' wurde da gefrotzelt. Da muss man erst mal für Klarheit sorgen", so Sather. "Ich musste mich 30, 40 Sekunden sortieren, wurde dann auch kurz mit dem Ball angeschossen und spätestens in dem Moment, wo man sich mal kurz resettet, hatte ich den klaren Blick drauf."

Hat er nun Lust auf mehr bekommen? "Was den Aufstieg in die Bundesliga angeht, da bin ich relativ verhalten. Aus dieser einen Halbzeit hänge ich die Trauben nicht zu hoch. Daraus kann man nichts ableiten". Immerhin wurde Sather zum ersten sächsischen Bundesliga-Schiedsrichter seit 27 Jahren – eigentlich kaum zu glauben. Seit sechs Jahren pfeift er in der 2. Liga. Südlich von Berlin und nördlich von Nürnberg ist er der einzige Referee in den ersten beiden Ligen.

Die jüngst vom FIFA-Unparteiischen Harm Osmers ins Spiel gebrachte Zeitstrafe kann auch Alexander Sather etwas abgewinnen, aber nicht in jedem Fall: "Bei zwei Foulspielen würde ich schon bei Gelb-Rot bleiben wollen. Aber bei emotionalen Geschichten, wenn ein Spieler hochfährt und den Schiedsrichter oder den Gegenspieler nicht respektiert, da wäre eine Zeitstrafe etwas Angebrachtes. Ob fünf oder zehn Minuten, darüber müsste man diskutieren. Aber da würde ich es tatsächlich angebracht finden."



Noch gibt es die Zeitstrafen nur im Jugendbereich. In Hessen läuft derzeit ein Pilotprojekt auf Kreisebene. Da heißt es nach zweimal Gelb dann "zehn Minuten runter". In den 1990er-Jahren war die Zeitstrafe in Deutschland flächendeckend abgeschafft worden – bis auf die Jugend eben. In anderen Sportarten wie Handball oder Eishockey sind sie normal.