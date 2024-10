Um das Gewalt-Problem im Fußball in den Griff zu bekommen, haben sich am Freitag (18.10.2024) in München Vertreter aus Politik und Sport getroffen. Man habe in drei Stunden nicht alle Probleme lösen können, habe aber einen Schritt gemacht, der größer sei als alles, was man in den letzten neun Jahren gemeinsam erreicht habe, sagte der Hamburger Innensenator Andy Grote.