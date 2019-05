Halten die mitteldeutschen Fahnen in der 2. Liga hoch: FC Erzgebirge Aue und die SG Dynamo Dresden.

Halten die mitteldeutschen Fahnen in der 2. Liga hoch: FC Erzgebirge Aue und die SG Dynamo Dresden.

Halten die mitteldeutschen Fahnen in der 2. Liga hoch: FC Erzgebirge Aue und die SG Dynamo Dresden. Bildrechte: IMAGO

Vormerken: Die genauen Spieltermine für die 1. und 2. Bundesliga werden am 28. Juni von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlicht.

Der Hallesche FC (hier Marvin Ajani) und der FSV Zwickau (Christian Mauersberger) sind zwei von fünf mitteldeutschen Teams in der 3. Liga.

Der Hallesche FC (hier Marvin Ajani) und der FSV Zwickau (Christian Mauersberger) sind zwei von fünf mitteldeutschen Teams in der 3. Liga.

Der Hallesche FC (hier Marvin Ajani) und der FSV Zwickau (Christian Mauersberger) sind zwei von fünf mitteldeutschen Teams in der 3. Liga. Bildrechte: imago/VIADATA

Zwei, die in der Regionalliga oben mitspielen wollen: Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig.

Zwei, die in der Regionalliga oben mitspielen wollen: Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig.

Zwei, die in der Regionalliga oben mitspielen wollen: Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig. Bildrechte: Picture Point

Ein Platz ist in der Regionalliga Nordost noch frei. Chemie Leipzig hat zwei Tage vor dem Saisonende in der Oberliga Süd die besten Karten und kann den Aufstieg am Sonntag (13:55 Uhr im Livestream bei Sport im Osten) perfekt machen.